Так, на официальной странице "Нафтогаза" сообщается, что газораспределительные сети Харьковской области и Днепра вернулись под контроль государства. Поэтапно будут введены новые сервисы и программные продукты, над которыми уже работают ИТ-специалисты предприятий.

Кроме того, для устранения возможных технических недостатков газовики проводят контрольное снятие показаний счетчиков.

«А с обращениями граждан работают профильные специалисты предприятий», – добавили в «Нафтогазе».

Также в компании отметили, что традиционно с 1 по 5 число каждый месяц абоненты смогут пользоваться для передачи показаний счетчиков всеми сервисами gas.ua – личным кабинетом на сайте, а также чат-ботами Viber и Telegram.

«В связи с переходом АО «Харьковгаз» и АО «Днепрогаз» в группу НАК «Нафтогаз» и заключение договора об обмене данными о передаче показателей счетчика между этими компаниями, показатели необходимо передавать именно нам. Но принцип учета объемов потребленного газа не изменился», - подчеркнули в «Нефтегазе».

В свою очередь некоторые потребители жалуются на трудности, с которыми столкнулись при попытке заплатить за потребленный газ:

«…Показатели передали вам, счета нам не выставили, отправляете к оператору ГРМ, с которым нет связи! Потому что у них на сайте написаны номера, по которым связаться невозможно! Наведите порядок в счетах!»,

«А на квитанциях Облгаза телефоны указаны те же, что и на вашей квитанции. Выходит замкнутый круг! Платежка за газ пришла нулевая в феврале, хотя 1 февраля я вашему оператору показания счетчика диктовал, еще предыдущие он спросил. Мне теперь объяснил ваш оператор о нулевой платежке в квитанции, что вам Облгаз до сих пор не передал объемы потребленного газа. Так что многие вам не заплатят не по своей вине!...» .

Напомним, украинцам рассказали, изменятся ли платежки по окончании отопительного сезона и к чему готовиться.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" предупредил украинцев о необходимой процедуре.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале вокруг "Нафтогаза".