Жительница США Бренда Ривера-Стернс случайно направила на неизвестный номер цитату из Библии, благодаря чему нашла себе мужа по имени Исайя Стернс.

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам женщины из штата Огайо, в 2009 году она хотела послать подруге отрывок из Библии, но ошиблась номером и прислала его Стернсу родом из Джорджии.

"Аминь, кто это?", – получила она ответ.

Именно это стало началом общения мужчины и женщины. По словам американца, в тот день он приобрел себе телефон, пошел в компанию мобильной связи за стартовым пакетом, а уже через полчаса получил сообщение от неизвестного абонента.

По мнению Бренды и Исайя, которые являются мужчиной и женщиной, их объединили высшие силы. Вскоре после ошибочного сообщения они встретились и влюбились. Сейчас они в счастливом браке и у них шестеро детей.

"Не существует правильного или неправильного способа познакомиться с кем-то. Я думаю, что наша история вдохновит других не сдаваться и не отказываться от любви", – поделилась женщина.

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