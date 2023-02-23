Автор петиции на сайте президента Украины аргументирует предложение тем, что все должны быть равны друг другу.

"Я предлагаю предоставить дню 19-го ноября (т.е. "Дню мужчин") хотя бы информирование о нем и выходном дне. Если мы живем в современном обществе, то все должны быть равными между собой, не правда ли? Тогда почему женский день празднуется, а мужской даже и не упоминается?", - пишет автор.

Также он дополнил свое обращение тем, что в Украине есть День мужчин, но ему не уделяют должного внимания.

"Более старшие граждане Украины знают о 23 февраля. В Украине есть "День мужчин", но поздравляли ли вас с этим праздником хоть когда-нибудь? Меня – нет", - сообщил инициатор обращения.

Ранее сообщалось, что украинцы предлагают оставить 8 марта как праздник женский день.

Петиция с просьбой покинуть женский праздник 8 марта появилась на сайте президента.

"Дело в том, что 8 марта это праздник не только в Украине, это международный праздник женщин. Женский праздник должен быть весной, потому что он также ассоциируется с весной, цветами и хорошим настроением", - пишет автор петиции.

Обращение было опубликовано 14 февраля и по состоянию на 12.30 16 февраля петиция набрала 450 голосов из 25 000 необходимых.

"Уважаемые граждане! Призываю вас проголосовать Против отмены 8 марта. В нашей стране отменили очень много праздников. Оставьте женщинам для них такой важный праздник", - об этом говорится в другой петиции .

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