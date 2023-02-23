В Украине выпустили очень необычную банкноту, которая уникальна не только по своему дизайну.

Как сообщает Politeka.net, банкноту выпустили к первой годовщине полномасштабной войны. Ее номинал – 20 гривен.

Банкнота «Помним! Не простим!» является памятной и посвящена борьбе Украины против русских захватчиков и увековечиванию силы духа украинского народа, его стойкости, несокрушимости и героизма.

Эта банкнота, как отмечают в Нацбанке, уникальна и не похожа на обычные украинские банкноты, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

"Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей", - заверили в Нацбанке.

Тираж банкноты ограничен и составляет 300 тысяч штук, что придает банкноте коллекционную ценность.

Эти уникальные 20 гривен вводятся в обращение 23 февраля 2023 года и будут доступны для покупки, начиная с 24 февраля.

Основным изображением лицевой стороны памятной банкноты являются фигуры трех украинских военных, устанавливающих Государственный Флаг Украины (фото "Украинские воины поднимают флаг" автора Александра Смирнова) на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину.

Наверху тексты на украинском и английском, между текстами – лавровый венок.

Банкнота содержит дополнительные современные оптически сменные защитные элементы, в частности: полимерную ленту шириной 12 мм с комбинированным оптически сменным эффектом, который проявляется при изменении угла наклона банкноты; элемент, выполненный иридисцентной краской с перламутровым эффектом.

Размер банкноты – 80 x 165 мм, стоимость – 200 гривен.

Напомним, НБУ закрыл известный банк.

Также сообщалось, что украинцы жалуются на отсутствие денег от Пенсионного фонда.

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