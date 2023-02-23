Девушка по имени Моника проживает в городе Хуст Закарпатской области и вскоре впервые станет мамой. Отцом будущего ребенка является переселенец из Мариуполя Павел.

Несмотря на то, что мужчине почти 60 лет, между ним и Моникой вспыхнула настоящая любовь, рассказывает издание "Карпатский объектив".

По словам будущей молодой мамы, с начала полномасштабной войны она планировала принять у себя дома какую-нибудь семью из зоны боевых действий, ведь проживала сама в большом доме.

До 24 февраля Моника жила с мамой, но женщина в первые дни марта уехала в Чехию, где уже давно живет ее сын.

Сначала девушка приютила молодую маму с двумя детьми из Киевщины. Когда они уехали, приняла бабушку из Херсона, которая впоследствии уехала за границу.

"Третьим был Павел. Он приехал в мае. Из горящего города его вывезли соседи. В машине была беременная женщина, и их не очень проверяли. Сам Павел был ранен и ему нужна была медицинская помощь, поэтому через блокпосты проехали более или менее спокойно", – рассказала Моника

Дом, в котором Павел жил в Мариуполе, стерт с лица земли. Поэтому возвращаться ему некуда.

Он – вдовец, его жена умерла семь лет назад от онкологического заболевания. Есть взрослая дочь, живет в Испании.

«Ей 36. У меня давно два внука… Мне в феврале будет 60. В городе, в котором прошла большая часть моей жизни, меня больше ничего не держит. Так что я рад, что теперь пустил корни на Закарпатье», – рассказал переселенец.

К младшей на 40 лет девушке он относился сначала как к дочери.

"Я увидел перед собой очень молодую девушку. Она была открытой и доброй, накрыла для меня царский стол! Я чувствовал себя невероятно благодарным ей! О каких-то чувствах и не думал, потому что разница в возрасте между нами – 40 лет. Ей было 19, а мне – 59…", - вспоминает Павел о первой встрече.

Мужчина помогал Монике по хозяйству, даже готовил есть. Говорит, что такой гармонии, которая есть сейчас между ними, у него никогда не было.

«Постепенно начал к девушке что-то чувствовать. Но все она сказала первой. Я даже как-то не смел думать о любви… Но наши чувства оказались взаимными и мы сейчас очень счастливы», – говорит мужчина.

Моника и Павел уже расписались, обошлись без свадьбы. Даже фото в память об этом дне не имеют. Говорят, сейчас война и им не до празднований.

Сейчас супруги ждут не первенцы.

Друзья и родные девушки на ее отношения с гораздо старшим мужчиной отреагировали с недоразумением, мама Моники «даже на роспись не приехала».

Напомним, в Киеве врачи ставили ложные диагнозы.

Также сообщалось, что днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля.

Крым того, Politeka.net писала, что супруги украинцев отмечают 75 лет вместе, история невероятной любви.