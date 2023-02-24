Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети необычное фото и рассказала, с чего для нее началась война.

"Хроники войны. Все началось 16 февраля. Саушка, нона, минометы, танки, другая техника. Мы были в шатком блиндаже, рпг прилетало вблизи кухни, мы с Веталем пили чай и говорили, что …, мы должны оставаться здесь, пока не придет помощь. Знали – будет ад. Поддерживали друг друга. В село я отказалась возвращаться, там был экипаж, справятся. Еще 16-17, когда было сделано это фото, на позиции у Кота и Грица с псом Серго, пока ребята отбивали вражеский огонь, я сидела у рюкзака с рукой на рации и у тапика, чтобы в случае срочной информации бежать к минометчикам и передавать, ибо рации – штука не надежная", - рассказала "Пташка".

По ее словам, в то время они спали по часу-два и постоянно были подъемы по тревоге с подозрением пехотного прорыва. Девушка призналась, что 23 февраля она увидела Ярослава, который потом стал ее возлюбленным, а потом погиб, спасая жизнь побратима.

"Несколько дней до того, 19.02, я попала под сильный обстрел 122 и 152 калибрами. Получила первую контузию. Это был мой первый настоящий обстрел. Разорвалось в воздухе в метрах 10 от меня. Снесло с Виталиком в блиндаж. Тогда впервые сформулировала для себя свой принцип МОЕЙ войны в Мариуполе: "Какая разница, умирать в мокрых штанах или жить? Воняет одинаково. Работаем, ребята. Живем ли и боремся до последнего как воины, или ляжем как воины, потому что такова наша судьба - беречь родных", - поделилась Катя.

Напомним, Эксперт рассказал, когда можно будет договариваться с рф: "Мы можем провести контрнаступление...".

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