Украинский защитник ради этого события был отпущен в отпуск.

Церемония заключения брака состоялась в Збаражской исправительной колонии (№63), не Тернопольщине, пишет Politeka.net.

«Избранник осужденной находится на службе в ВСУ, взяв отпуск, приехал к любимой. Молодожены очень долго ждали этого дня и очень волновались, препятствием их счастью не стали ни война, ни, расстояние, ни пребывание в местах несвободы», - рассказали на странице исправительной колонии.

Также там отметили, что создание новой семьи в условиях лишения свободы оказывает положительное влияние на поведение осужденных, которые становятся более ответственными, дисциплинированными, прилагают еще больше усилий, чтобы поскорее вернуться домой.

Напомним, ранее стало известно о необычной истории любви между молодой девушкой и переселенцем из Мариуполя.

Как рассказывалось, Монике всего 20 лет, а ее избраннику Павлу 60. Влюбленные уже успели расписаться и даже ждут первенца.

Также сообщалось, что днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля.

Кроме того, Politeka.net писала, что семья украинцев отмечают 75 лет вместе, история невероятной любви.