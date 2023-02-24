Сообщается, что превышение допустимой нормы кадмия было обнаружено в рисе ризотто из Италии, производитель которого - Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy, а трейдер - WB Polska Sp. z o.o., Poland.

Получатель в Украине - ООО "БЮРО ВИН", ул. Мечникова, 9, г. Киев.

В Госпотребслужбе Ровенской области также заявили, что в рисе, который экспортировался из Италии, превышен уровень Кадмия. Это может вызвать повреждение легких, почек, ЖКТ и костей.

Украинцев предупреждают: кадмий, содержащийся в рисе, накапливается в организме и может вызвать токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы.

Кадмий также является канцерогеном и может быть опасным для здоровья человека. Обнаружено превышение допустимой нормы кадмия в рисе - 0,23 мг/кг, при допустимой норме 0,15 мг/кг.

Также в Украину завезли сыры, у которых были обнаружены бактерии Listeria monocytogenes, продукция была доставлена из Франции. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Согласно сообщению, после употребления зараженных продуктов, содержащих Listeria, инфекция может распространиться до центральной нервной системы и половых органов, вызывая менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.

Напомним, цены взлетели на 77% и это не предел: какие продукты подорожали больше всего за год.

Кроме того, сообщалось, что в феврале в Украине подешевело сало и разные виды свинины, а вот курятина начала дорожать..

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.