Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полцию Запорожской области, женщина в надежде разыскать мужа доверилась незнакомцу.

«В январе этого года в полицию поступило заявление от 37-летней женщины, временно проживающей за рубежом. Она рассказала, что ее обманули на 550 долларов. Как оказалось, мужчина заявительницы, военнослужащий ВСУ, без вести пропал во время боевых действий. В надежде узнать о нем любую информацию, женщина в соцсетях делала публикации о поисках», – рассказали в полиции об обстоятельствах преступления.

Ей позвонил неизвестный и заверил, что он волонтер, якобы разыскивающий без вести пропавших военнослужащих.

Он рассказал несчастной женщине, что ее муж находится в плену – в исправительной колонии на территории России. За попытку выкупить пленника и переправить на территорию Украины он запросил тысячу долларов США.

Но женщина не согласилась на перевод одним платежом такую ​​сумму. Договорились о предоплате в размере 550 долларов США.

Получив эти деньги, незнакомец начал придумывать разные препятствия для выполнения обязательства.

Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Впоследствии было установлено, что к этому преступлению может быть причастен ранее судимый за совершение имущественных преступлений 37-летний запорожец. На днях в его квартире провели обыск - обнаружили и изъяли мобильный телефон, планшет, 12 сим-карт разных операторов мобильной связи, 13 банковских карт разных банковских учреждений Украины, 4 карты памяти и блокнот с записями.

Мужчина также признался в мошенничестве.

Сейчас его проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, украинцев ошеломило убийство детского писателя.

Также сообщалось, что блогер присвоил деньги, которые всем миром собирали на ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что полиция сообщила о дерзком преступлении, когда мошенники переоделись в военную форму и с угрозами ограбили дом.