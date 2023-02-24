В Украине предложили снизить возраст выхода мужчинам на пенсию до 55 лет.

На сайте президента появилась петиция с предложением уменьшить возраст выхода на пенсию для мужчин.

Автор обращения аргументирует свое предложение тем, что, по его словам, большинство мужчин не доживают до пенсии.

"Уменьшить возраст выхода мужчинам на пенсию до 55 лет в связи с тем, что они в большинстве своем не доживают до выплаты пенсии плюс война покалечит и таких станет в разы больше", - говорится в обращении.

Также по словам автора, "ситуация сильно ухудшается с каждым днем ​​из-за боев".

Ранее в Украине прежложили предоставить мужчинам "особый праздник" 19 ноября.

Автор петиции на сайте президента Украины аргументирует предложение тем, что все должны быть равны друг другу.

"Я предлагаю предоставить дню 19-го ноября (т.е. "Дню мужчин") хотя бы информирование о нем и выходном дне. Если мы живем в современном обществе, то все должны быть равными между собой, не правда ли? Тогда почему женский день празднуется, а мужской даже и не упоминается?", - пишет автор.

Также он дополнил свое обращение тем, что в Украине есть День мужчин, но ему не уделяют должного внимания.

"Более старшие граждане Украины знают о 23 февраля. В Украине есть "День мужчин", но поздравляли ли вас с этим праздником хоть когда-нибудь? Меня – нет", - сообщил инициатор обращения.

Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

Как сообщала Politeka, в сети бурно отреагировали на идею отправить офицеров из военкоматов на передовую.

Также Politeka писала, что выплаты для внутренне перемещенным лицам предложили повысить, так как текущей помощи не хватает на жизнь.