Украинский предприниматель и политик корейского происхождения, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким показал, какой была его жизнь до 24 февраля 2022-го года.

На фото, опубликованных Кимом в телеграмм-канале, его можно увидеть на отдыхе и в кругу семьи, в галстуке и в вышиванке, на рабочих встречах и на концерте.

«Год, как один день...», - лаконично прокомментировал Ким кадры, выразив уверенность, что украинцы выстоят и все поборют.

Напомним, что армия окупантов с первых дней полномасштабного вторжения атаковала территорию Николаевщины. Именно тогда, с 24 февраля, глава Виталий Ким начал информировать жителей области и всех украинцев в Telegram-канале, всегда начиная свои видеообращения фразой: "Добрый вечер, мы из Украины!".

Эту фразу он не придумал, а взял из песни.

"Мы с начала войны так здоровались друг с другом: с бойцами терробороны, с военными и правоохранителями. Поэтому эта фраза распространена в нашем употреблении. Ведь я горжусь тем, что я украинец, и ребята тоже", — рассказывал в одном из своих интервью Ким.

Также он говорил, что его жизнь после 24 февраля изменилась полностью.

"Жизнь распределилась на "до" и "после". Расписание изменилось на 24/7 — без выходных. Исходный может быть в понедельник, например, только тогда, когда есть возможность или сильная усталость", — признавался Ким.

Основным для себя глава Николаевской ОГА называл семью и восстановление региона.

«Работы будет еще больше после нашей победы. Но основное – это семья», - отмечал Ким.

Напомним, Виталий Ким и его супруга Юлия воспитывают троих детей - двух дочерей - Евгению и Александру, и сына Руслана.

О необычности своего мальчика Виталий Ким рассказывал Елене Кравец.

Портной, в свою очередь, рассказала, как встретила Кима на отдыхе.

Также сообщалось, что Виталий Ким записал видеообращение к украинцам, касается мобилизации и повесток.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким поделился с украинцами очень хорошей новостью.