В Украине ожидается значительное ухудшение погоды. По данным Укргидрометцентра, непогода накроет всю страну.

"25 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м/c; на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, днем в Карпатах ожидается значительный снег, а на Закарпатье - значительный дождь и мокрый снег.

Из-за неблагоприятной погоды по всей Украине на 25 февраля объявили I уровень опасности, желтый.

Также сообщается, что на выходных - 25 и 26 февраля, температура в Украине повысится. В

большинстве областей днем будет от +2° до +7°, а на юге и юго-востоке +8°...+14°. Вместе с потеплением придут и осадки.

В субботу они ожидаются на западе и в большинстве северных областей, а в воскресенье сместятся в сторону центра и востока Украины. Местами дожди будут сильными и с переходом в мокрый снег. Об этом сообщает "Униан".

Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.

Как сообщала Politeka, авто нарушителей предлагают передавать украинским защитникам: "Прошу также обратить внимание на то, что...".

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".