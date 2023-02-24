Частный детский сад в городе Вжесьня (Польша) опубликовал в сети видеозапись занятий, во время которых дошкольники узнавали о необычных блюдах из насекомых. Некоторым из детей пришлось попробовать тараканов и личинок, которые воспитатели назвали "экзотической пищей". Об этом администрация заведения сообщила в соцсети и выложила видео.
Впоследствии, после волны возмущения пользователей сети, видео со своей страницы сотрудники сада убрали. Однако недовольных "воспитательным процессом" заведения становится все больше.
"Это действительно происходит в польском детсаду. Я не знаю, как назвать этих людей? Где родители этих маленьких детей, может кто-нибудь из вас их знает, кто они? В любом случае держите "руку на пульсе", - говорится в сообщении в Twitter.
Отметим, что администрация заведения опубликовала заявление, где отметила, что дети не едят "никаких насекомых или продукты неизвестного происхождения". Также владельцы садика сообщили о готовности обратиться в правоохранительные органы из-за угроз.
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