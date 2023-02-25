В Украине хотят усложнить процедуру развода. Срок принятия решения о расторжении брака планируется увеличить с одного до трех месяцев.
Подобные нормы содержатся в законопроекте, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Изменения хотят внести в ст. 106, 109 Семейного кодекса.
Что предлагается:
- если у супругов нет детей, орган ДРАЦС сможет расторгнуть брак только по истечении 3 месяцев со дня подачи заявления (сейчас 1 месяц).
- если супруги имеют детей, суд сможет расторгнуть брак только по истечении 6 месяцев со дня подачи заявления (сейчас 1 месяц).
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Исключение предлагается сделать для случаев, когда было официально зафиксировано насилие со стороны одного из супругов в отношении другого. В таком случае брак может быть расторгнут за 1 месяц.
По мнению авторов законопроекта, супруги могут принимать решение о разводе под влиянием эмоций и в этом случае требуется больше времени для того, чтобы решение было трезвым.
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