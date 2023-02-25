Мама 4-летней Лизы, погибшей во время ракетного удара по Виннице 14 июля, рассказала о жизни "до" и "после", а также о своей реабилитации.

Ирина Дмитриева рассказала Суспільному, что, когда произошел ракетный удар по Виннице, она с дочерью проходили возле площади Победы. Уходили с занятий у логопеда. Девочка погибла на месте, ее маму в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

"Физически мне лучше, прошло семь месяцев. Хотя по здоровью еще нужны вмешательства. В моем теле еще остались обломки от ракеты, пять штук точно, некоторые из них нужно вынимать. Физически лучше, морально – пока невозможно ни принять, ни это боль навсегда.

Каждый день я стараюсь браться за множество дел – рисовать, писать, читать, помогать другим. Но когда наступает вечер – сердце щемит от боли и одиночества. Это самый страшный момент, потому что ты понимаешь, что твоего ребенка нет, и он больше никогда не вернется», - говорит женщина.

В настоящее время Ирина проживает в Австрии, где проходит реабилитацию.

"О своем будущем, я не знаю. Я его пока не вижу, у меня больше нет планов. Каждый день я встаю и говорю себе - нужно дальше жить. Но в самые тяжелые моменты думаю зачем? Я очень люблю Украину, раньше хотела жить только там Но сейчас я потерялась, ищу свое место в мире и не могу найти… Здесь за границей я никто, а в Украине чувствую только сильную боль… Поэтому, через неделю я могу быть в совершенно другом уголке мира, я ничего не знаю и не планирую .

Я очень жду победы. Однако, не смогу по полной насладиться ею, зная сколько погибли детей, людей и мужчин защищая нашу страну. После нашей победы нужно восстанавливать новое государство. У нас уже есть пример, как не нужно делать", - говорит Ирина.

Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.

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