Индекс цен на продукты свидетельствует о том, что стоимость яиц продолжает стремительно расти.

Индекс потребительских цен на продукты данной продуктовой группы в феврале 2023 составил 102,34%. По сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты увеличились на 2,34%. В январе 2023 данный индекс относительно предыдущего месяца составлял 101,49%. Об этом сообщает Минфин.

Значения индекса были рассчитаны по среднемесячным ценам на следующие продукты:

Яйца перепелиные.

Яйца куриные.

Динамика изменения индекса цен на яйца (график с накоплением, нарастающим итогом с 03.2017):

Отметим, ранее мы писали, что в Украине наблюдается стремительный рост цен на молочную продукцию. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину часть молочных предприятий просто уничтожена. Об этом сообщил член Аграрного Комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук. "Основной причиной подорожания молочных продуктов в Украине является то, что эта отрасль была очень развита в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. С начала войны россияне расстреляли большую часть ферм и потому уменьшился объем производства. Стада наращиваются в безопасных местах, но на это нужно время", — сказал эксперт.

Также сообщалось, что в Украине ощутимо выросли цены на хлеб. Так, например, буханка "Riga Бородиновского" стоит 32,3 грн, а это на 4 грн больше, чем в январе. Стоимость пшеничного хлеба "Царь Хлеб" (600 г) увеличилась более чем на 4 грн. Он подорожал с 31,9 грн до 35,93 грн. Хлеб пшеничный подорожал всего на 2 коп. Хлеб ржаной "Украинский Столичный" (950 грамм) подорожал всего на 4 коп. В целом, стоимость выросла с 36,24 грн до 36,28 грн.

Напомним, Украинцы требуют оставить женский праздник 8 марта: "должен быть весной".

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