Экссолистка дуэта Artik & Asti Анна Asti, которая с начала полномасштабного вторжения рф в Украину молчит о войне в родной стране, живет в России и развлекает оккупантов.

Предательница в своем TikTok запостила видео с игрой "Угадай слово", где поиздевалась над украинским языком, назвав "самые смешные" слова.

Со счастливым выражением лица молчание посмеялась над словами ее, как она заявила, "на родном украинском языке" "зонтик" и "фонарик", а одно из самых смешных слов, которое она недавно услышала от друга - "подозрение".

В комментариях украинцы выразили возмущение таким поведением.

"Мда... Никому из украинцев эти слова не смешны и не удивительны";

"Почему молчишь?! Какая твоя позиция?! Почему в россии?"

"И не стыдно сидеть в россии?";

"Лучше выходи на митинг и помоги нам. Не надо нас учить украинскому";

"А переводится с украинского слово "война"?"

Отметим, что Анна Asti, настоящее имя которой Анна Дзюба родом из Черкасс. Впрочем, артистка решила стать на сторону оккупантов, поехала в Россию, где живет, работает и ни словом не оговорилась о том, что Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Кстати, как выяснилось, в первые дни полномасштабной войны Анна Asti вместе с мужем-россиянином и своей семьей находилась в Украине и сидела в подвале во время ракетного обстрела оккупантами. Об этом рассказала блоггер Алина Шаманская. Впрочем, несмотря на пережитое, Анна Asti все же решила поехать в россию и там остаться.

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