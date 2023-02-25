Юрген Хансен рассказывал миру правду о войне и помогал Кременчугу, ВСУ, тяжело больным и инвалидам. Он приехал с желанием помогать людям. Юрген умел дружить и понимать людей. Волонтер полюбил Украину, Приднепровье. Кременчуг. Он искал способы, как помочь всем нуждающимся.

О смерти немецкого волонтера сообщил в своем Facebook заместитель директора коммунального предприятия "Институт развития Кременчуга" Андрей Мельник.

"Какая-то неопределенная пустота. Молились о нем, но он ушел от нас. Сегодня в Кременчуге скончался известный волонтер, депутат Совета города Гельзенкирхен в Германии. Умер человек, который помогал Кременчугу, ВСУ, тяжело больным и инвалидам. Он не пришел, а ворвался в мою жизнь со своим неповторимым характером, особым юмором и жизненной силой. Он приехал с желанием помогать людям. Юрген умел дружить и понимать людей. Юрген полюбил Украину, Приднепровье. Кременчуг. Он искал способы помочь всем нуждающимся. Он хорошо видел суть людей, понимал каждого, но старался помогать. Продукты, автомобили, жилеты, медикаменты. Главное, что он работал на победу моей страны! Он рвался на передовую, на фронт. Его большое желание – Победа Украины и налаживание побратимских связей его родного Гельзенкирхена и Кременчуга. Он жил этой идеей и многое для этого делал. Ушел интересный человек – политик, известный оратор, волонтер, настоящий мужчина, друг. Царство Небесное! Светлая память!", - написал Андрей Мельник.

Украинцы в комментариях начали выражать свои соболезнования из-за смерти немецкого волонтера:

"Встречался с этим очень умным и замечательным человеком. Остались очень хорошие воспоминания".

"Царство небесное".

"Царство небесное! На таких людях держится мир!".

"Царство небесное. Это был настоящий Человек и настоящий Друг Кременчуга".

"Светлая память!".

"Светлая память настоящему другу Кременчуга. Царство небесное душе".

"Светлая, вечная память".

"Искренняя благодарность. Низкий поклон такому замечательному яркому человеку. Соболезнование родным".

"Светлая память".

"Царство Небесное! Светлая память".

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