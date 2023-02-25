Скоропостижно скончался молодой украинский музыкант Павел Николаевич Войтович. Ему было всего 32 года. О трагедии в Facebook сообщила работница Гороховской музыкальной школы Оксана Цехош.

"Покинул этот мир отличный музыкант, педагог, отзывчивый и хороший человек, сын, друг, коллега… 10 лет успешно работал преподавателем Гороховской школы по классу гитары, в которой и учился. Любил своих учеников, а они его. Щедро делился дарованным ему талантом. Небо забирает лучших… Светлая память о прекрасном человеке. Пусть в высоком небе, среди самых ярких звезд, звенят светлые аккорды чистой души… Искренние соболезнования семье🙏🙏Вечная память!", - написала Цехош.

Причина смерти Павла Войтовича не раскрывается.

Украинцы в комментариях к посту выражают соболезнования:

"Искренние соболезнования родным, пережить такое горе утраты. Царство небесное";

"Как жаль, уходят лучшие, самые светлые. Вечная память";

"Это большая потеря. Молодой, талантливый, добрый педагог. Пусть с Богом покоится. Соболезнования семье";

"Действительно, небо уносит Лучших…..Обнимаю родителей и плачу вместе с ними…";

"Вечная память! Соболезнования родным. Хороший и талантливый человек".

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