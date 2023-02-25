Во Львове погибла известная косметологиня, врач-дерматолог Ангелина Сердюк. О трагедии на своей странице в Instagram сообщила ее коллега Илона Потапчук.

Официально причину смерти Ангелины Сердюк не объявляли. По словам подруги, косметологиня отравилась угарным газом, однако свой вывод еще должна предоставить экспертиза.

Несчастный случай произошел утром утром 24 февраля. 32-летняя Ангелина Сердюк решила принять ванную перед работой. Когда она не явилась в салон и не отвечала на телефонные звонки, ее коллеги забили тревогу. Муж погибшей обнаружил ее тело в ванной комнате. Об этом пишет Zaxid.net.

Прибывшая на место бригада "скорой" лишь констатировала смерть. Медики сообщили о трагическом случае газовой службе и ГСЧС.

В АО "Львовгаз" подтвердили, что в пятницу их аварийная служба выезжала по вызову из-за летального случая с молодой женщиной. Однако при проверке тяга в дымоходе была.

Тело было направлено на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Ангелина Сердюк была известной и успешной косметологиней во Львове. У нее было более 18 тысяч подписчиков в Instagram. Похороны пройдут в понедельник, 27 февраля, на кладбище в Брюховичах.

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