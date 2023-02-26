Вблизи польской деревни Духнице в районе железнодорожной станции Ожарув-Мазовецкий украинец на повороте не справился с управлением автомобилем, съехал с дороги и вылетел на железнодорожные пути. Вскоре в машину врезался поезд. ДТП произошло в ночь на 25 февраля.

По словам свидетелей происшествия, водитель легкового автомобиля Volkswagen в какой-то момент на повороте слетел с дороги, врезался в ограждение соседней строительной площадки, а затем вылетел на железнодорожный путь. Затем он вышел из автомобиля и побежал вниз по склону. Об этом сообщает издание SuperExpress.

Как сообщил дежурный офицер добровольной пожарной дружины в Ожаруве-Мазовецком, которого вызвали на место аварии, поезд, направлявшийся в сторону Ловича, зацепил и уничтожил автомобиль. Из-за аварии экстренным службам пришлось эвакуировать 140 пассажиров поезда.

"Поезд ехал на небольшой скорости, никто не пострадал. Около 140 человек пришлось эвакуировать из поезда. Пассажиры добрались до Ловича альтернативным транспортом", - заявил офицер.

Полицейские задержали виновника аварии. Выяснилось, что он был пьян: в организме украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

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