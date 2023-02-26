В своем официальном Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный почтил память руководства МВД, которое в январе погибло в авиакатастрофе в Броварах.

Главнокомандующий ВСУ показал совместное фото с министром обороны Алексеем Резниковым и погибшими Денисом Монастырским и Евгением Ениным, сделанное в первые дни полномасштбаного вторжения.

"Прошло 40 дней со дня трагической гибели Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, первого заместителя Евгения Енина, их коллег из МВД, экипажа вертолета ГСЧС и людей рядом с местом его падения. В моей памяти Денис и Женя останутся навсегда. Эта фотография сделана в первые дни открытой войны с рф. Я чувствовал от них колоссальную моральную поддержку и профессиональную помощь. Это невосполнимая потеря для всего государства и лично для меня. Разделяю боль и сочувствую родным погибших в этой ужасной авиакатастрофе и вследствие нее", - написал Валерий Залужный.

Напомним, 18 января около 8 утра вертолет с руководством МВД на борту потерпел катастрофу, упав на территории детского сада в Броварах Киевской области. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из которых 1 ребенок. Среди погибших все 9 находившихся на борту вертолета, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Также сообщалось, что среди жертв в Броварах обнаружили маму-красавицу и ее дочь.

Кроме того, Politeka.net писала, что министр МВД Денис Монастырский перед крушением успел отправить смс.