Украинцы должны быть мотивированы и профпригодны для боевых действий.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

"Тотальная мобилизация в Украине не целесообразна. А если она не целесообразна, то никто ее проводить не будет.

Война и обращение с оружием - это удел профессионалов. Причем профпригодных профессионалов, не все могут воевать, обращаться с оружием и здесь вопрос уже к генетике человека и морально-психологическим качествам.

Воинами не становятся, а рождаются. А после того как они родились - их надо еще и научить. Я, как летчик-инструктор, знаю, о чем говорю. Однозначно генетические способности человека очень сильно влияют на его боевую готовность. Это касается и летного и военного состава.

Однозначно нельзя всех призвать. Один из сотни может воевать, один из тысячи может летать. Все остальные - это просто смертники. Дать человеку, неготовому выполнять задачи, в руки оружие или взрывчатые вещества - он убьет себя сам и еще и покалечит или убьет рядом товарищей и сослуживцев.

Два основных положения, которые должны быть при отборе людей - мотивация и профпригодность", - говорит Роман Свитан.

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