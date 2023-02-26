В Прощеное воскресенье, как правило, мы вспоминает те обиды, которые невзначай нанесли нашим родным и друзьям.

В этот день самое время попросить прощения за все сделанное и не сделанное.

Человек, который просит у вас прощения в Прощеное воскресенье, даже если ничем вас не обидел - ответьте ему: «Бог простит, и я прощаю». Так мы даем человеку понять, что никакая обида не сделает нас врагами.

В Прощенное воскресенье церковь запрещает употреблять алкогольные напитки, а также блюда из мяса. Так верующие могут лучше подготовиться к Великому посту.

Также в этот день запрещено шить, вышивать, стирать, вязать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием.

Нельзя ругаться, конфликтовать, злословить и кричать на детей.

Желательно не повышать голос на родных и не думать о плохом, чтобы в Великий пост войти с легким сердцем, не отягощенным гневом.

В Прощеное воскресенье нежелательно ходить грязным и неумытым. Вместе с душой у человека должно очиститься и тело.

"Сегодня – прощенное воскресенье, которое завершает подготовку к Великому посту. Как мы слышим из Писания прощения нами проступков наших ближних есть условие получения нами самими прощения от Бога. Прощайте от души и искренне извиняйтесь, когда чем провинились перед ближними", - подчеркнул в своем обращении к украинцам во время литургии митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.

Кроме того, Politeka.net писала, что митрополит Епифаний мощно обратился к украинцам.

Также сообщалось, что украинцы заметили неприятный нюанс в переходе УГКЦ на новый календарь.