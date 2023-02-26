Пастор и капеллан Геннадий Мохненко из Мариуполя, кроме огромной благотворительной работы, не устает спасать детские жизни. На днях он усыновил еще одного мальчика Ивана и стал отцом 36 детей.
Об этом пишет Всеукраинский собор.
"Принимаю поздравления. Дети в моем семействе заводятся даже во время войны и несмотря на то, что я далеко жены. Увез своего 33-го приемного сына в США, но не успел вернуться, как на его месте уже спал 36-й!!! Это какой-то круговорот детей в природе, в течение двадцати с лишним лет... Благословите юношу... Ему 14. Сказал уже: "Батя"...", - сообщил он.
За двадцать лет Геннадий Мохненко принял в семью 36 детей, и каждый из них - это отдельная история, отдельный человек, занимаемый любовью и заботой.
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Он верит, что его роль - это не только дать им дом и экономическую поддержку, но также помочь им восстановиться, встать на ноги, а также увидеть Бога через любовь отца в его и их жизни.
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