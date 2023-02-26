На Волыни мужчина, сжегший 15 гектаров леса, сядет за решетку.

Соответствующий приговор вынес Ковельский горрайонный суд.

Поджог произошел 23 апреля 2020 в лесном массиве Заречанского лесничества Ковельского специализированного лесохозяйственного частного акционерного общества «Тур» вблизи села Тойкут.

Ранее неоднократно судимый Тимур Х. поджег ветки с сухой травой на земельном участке у стены леса, в результате чего огонь повредил часть лесного массива на территории Заречанского лесничества, а именно – 14,7 га. Сумма материального ущерба – 613 тысяч 327 гривен. Сам же поджигатель сказал на суде, что пожар произошел из-за окурка, который он выбросил, когда пас овец.

Отметим, что в приговоре также указано еще одно преступление, которое совершил мужчина, – кражу телефона за почти три тысячи гривен.

Поскольку ранее судимый преступник признал свою вину во всех эпизодах, суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

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