На Волыни мужчина, сжегший 15 гектаров леса, сядет за решетку.

Соответствующий приговор вынес Ковельский горрайонный суд.

Поджог произошел 23 апреля 2020 в лесном массиве Заречанского лесничества Ковельского специализированного лесохозяйственного частного акционерного общества «Тур» вблизи села Тойкут.

Ранее неоднократно судимый Тимур Х. поджег ветки с сухой травой на земельном участке у стены леса, в результате чего огонь повредил часть лесного массива на территории Заречанского лесничества, а именно – 14,7 га. Сумма материального ущерба – 613 тысяч 327 гривен. Сам же поджигатель сказал на суде, что пожар произошел из-за окурка, который он выбросил, когда пас овец.

пожар, трава

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Отметим, что в приговоре также указано еще одно преступление, которое совершил мужчина, – кражу телефона за почти три тысячи гривен.

Поскольку ранее судимый преступник признал свою вину во всех эпизодах, суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

суд

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вновь изменила свой подход в войне - начался новый этап.

Кроме того, стали известны подробности прорыва ТЭЦ в Херсоне в результате обстрелов.

Также Politeka.net писала, на каких направлениях сейчас враг сосредотачивает усилия для наступления.