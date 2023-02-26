Украинцы предложили усилить уголовную ответственность за коррупцию и хищение, обратившись к президенту Украины.

Как пишет Politeka.net, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинки, которая предложила усилить ответственность за коррупцию и хищение средств во время действия военного положения.

Инициаторка отметила, что военное положение является инструментом для защиты государственной безопасности и территориальной целостности страны. Но во время военного положения могут появиться те люди, которые могут начать злоупотреблять своим своим положением. Поэтому украинка предложила принять несколько изменений.

"Отмена меры пресечения с возможностью внесения залога по подозрению в коррупции и хищении, а только - содержания под стражей до конца проведения следственных действий. Введение жестких наказаний для лиц, обвиняемых в коррупции и хищении во время действия военного положения, включая лишение свободы на длительный срок и конфискацию имущества", - написала украинка.

Украинцы уже отдали своих 646 голосов за эту петицию. Для рассмотрения инициативы она должна собрать 25 тысяч подписей за 90 дней. На сборы подписей у инициаторки есть еще 87 дней.

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