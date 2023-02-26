В конце декабря 2022 года женщина с ребенком уехали в неизвестном направлении и о своем местонахождении родным не сообщают.
Отдел №2 города Горишние Плавни Кременчугского районного управления ГУНП в Полтавской области устанавливает местонахождение безвестно исчезнувшей Измикер Юлии и ее малолетнего сына Овчаренко Владислава.
Приметы женщины: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, глаза серые, губы рыхлые.
Приметы ребенка: рост 140 см, на вид 12 лет, крепкого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, инвалид подгруппы А, хромает на правую ногу.
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По предварительной информации, пропавшие могут находиться в Черновцах.
Если у вас есть информация о женщине и мальчике, которая поможет ускорить их розыск, просим сообщить в отдел №2 (г.Горешные Плавные) Кременчугского районного управления полиции по телефонам: (097) 900-72-98, (097)775-44 -72 или 102.
Напомним, цены взлетели на 77% и это не предел: какие продукты подорожали больше всего за год.
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