Полицейские разыскивают без вести пропавшую женщину с малолетним сыном.

В конце декабря 2022 года женщина с ребенком уехали в неизвестном направлении и о своем местонахождении родным не сообщают.

Отдел №2 города Горишние Плавни Кременчугского районного управления ГУНП в Полтавской области устанавливает местонахождение безвестно исчезнувшей Измикер Юлии и ее малолетнего сына Овчаренко Владислава.

Приметы женщины: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, глаза серые, губы рыхлые.

Приметы ребенка: рост 140 см, на вид 12 лет, крепкого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, инвалид подгруппы А, хромает на правую ногу.

По предварительной информации, пропавшие могут находиться в Черновцах.

Если у вас есть информация о женщине и мальчике, которая поможет ускорить их розыск, просим сообщить в отдел №2 (г.Горешные Плавные) Кременчугского районного управления полиции по телефонам: (097) 900-72-98, (097)775-44 -72 или 102.

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