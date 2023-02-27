Как пишет Politeka.net, индекс потребительских цен на лук в феврале составил 114,91%. Поэтому цены на популярный овощ выросли в среднем по сравнению с прошлым месяцем на 14,91%. Об этом сообщает "Минфин". Также была представлена динамика индекса среднемесячных цен на лук.

Ранее мы сообщали, что цены выросли на на яйца. Индекс потребительских цен на продукты данной продуктовой группы в феврале 2023 составил 102,34%. По сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты увеличились на 2,34%. В январе 2023 данный индекс относительно предыдущего месяца составлял 101,49%.

А до этого сообщалось, что в столице из-за постоянных отключений света, вызванных ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре, вырастет в цене молочка. Об этом рассказал член парламентского комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

"Прежде всего кризис в энергосистеме влияет на глубокую переработку. Это на молочную продукцию, где есть большая потребность в электроэнергии и непрерывный процесс производства в течение суток. Если производство остановить на 2-3 часа, может испортиться все сырье и понесут большие потери", - заявил член парламентского комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук.

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