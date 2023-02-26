В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за коррупцию для депутатов, министров и судей.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 368-5 Уголовного кодекса (незаконное обогащение) и установить, что: приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (депутаты, министры, судьи, премьер-министр, глава СБУ и др.) или местного самоуправления , активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы во время военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Следует отметить, что в настоящее время за вышеупомянутые нарушения депутаты, министры, судьи, премьер-министр, глава СБУ и другие лица, уполномоченные на выполнение функций государства, могут быть лишены свободы сроком до 10 лет.

Кроме того, планируется усилить уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств – за такое нарушение будет ограничиваться свобода сроком от 3 до 5 лет (сейчас от 2 до 5).

Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать более эффективной борьбе с коррупцией, а также предотвращать совершение новых уголовных правонарушений этого вида в целом и в условиях военного и чрезвычайного положения, в частности.

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