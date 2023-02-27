В Олевске во время ремонта гимназии подрядчик владелец 400 тыс. с 15,3 млн гривен.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Следствие установило, что частное предприятие, согласно заключенному договору, обязалось выполнить комплекс строительных работ помещения гимназии в г. Олевске на общую сумму 15,3 млн. грн.

Однако, отчитываясь о выполнении работ, подрядчик издал официальные документы, содержащие ложные сведения. В частности, увеличил объем выполненных работ, завысил стоимость строительных материалов, а также использовал материалы, не отвечающие требованиям проектно-сметной документации.

В результате таких махинаций подрядчику из бюджета излишне перечислено почти 400 тыс. грн. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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