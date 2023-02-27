Сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, издевательства происходили уже длительное время.
Дети проживали в ужасных условиях, их не кормили, при этом заставляли есть фекалии.
«Сожители злоупотребляли алкоголем и устраивали ссоры, которые часто перерастали в драку на глазах у малолетних детей. Малышей часто наказывали, ставили у стены на колени с поднятыми вверх руками. Чтобы соседи не слышали детский плач, женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством», - рассказали в прокуратуре об ужасах, происходивших в квартире.
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В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании женщине и ее сожителю меры пресечения.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры им сообщено о подозрении.
Детей из семьи изъяли, сейчас они находятся на попечении патронатных служб.
Украинцы ошеломлены новостью:
"Жесть, трудно представить психологическое состояние детей", "Почему так? У одних не может быть детей, а другие так поступают", "Твари!".
Напомним, ранее сообщалось о скандале в школе в Киевской области, пришлось вмешаться полиции.
Еще раньше стало известно об ужасах в детском саду в Киеве. В столичном частном детском саду воспитатели пытали детей с нарушениями физического развития.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сарате Одесской области 12-летняя ученица школы выпрыгнула из окна третьего этажа.