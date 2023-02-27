Он занимался подстрекательством, вынуждая предпринимателя и его партнера предоставить незаконную выгоду должностным лицам.

Жителю Ровенского района было сообщено о подозрении в получении незаконной выгоды и присвоении бюджетных средств путем мошенничества. Об этом информирует Ровенская областная прокуратура.

По данным следствия, осенью прошлого года мужчина выступал посредником в государственной закупке за бюджетные средства между поселковым советом Ровенского района и частным предпринимателем.

Он занимался подстрекательством, вынуждая предпринимателя и его партнера предоставить незаконную выгоду должностным лицам поселкового совета при согласовании договоров на покупку и продажу военного снаряжения. За это он получил вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, завладев бюджетными средствами.

Мужчины в результате незаконных махинаций было сообщено о подозрении, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание за такие преступления, согласно статье, предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

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