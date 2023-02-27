Жителю Ровенского района было сообщено о подозрении в получении незаконной выгоды и присвоении бюджетных средств путем мошенничества. Об этом информирует Ровенская областная прокуратура.
По данным следствия, осенью прошлого года мужчина выступал посредником в государственной закупке за бюджетные средства между поселковым советом Ровенского района и частным предпринимателем.
Он занимался подстрекательством, вынуждая предпринимателя и его партнера предоставить незаконную выгоду должностным лицам поселкового совета при согласовании договоров на покупку и продажу военного снаряжения. За это он получил вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, завладев бюджетными средствами.
Мужчины в результате незаконных махинаций было сообщено о подозрении, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание за такие преступления, согласно статье, предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.
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Напомним, украинцев призвали соблюдать максимальную осторожность в ближайшие дни.
«В период с 23 по 26 февраля прошу всех жителей Херсонской области соблюдать максимальную осторожность. Есть риск усиленных обстрелов наших общин», – подчеркнул первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.
Также добавим, что с утра 22 февраля россияне нанесли ракетный удар по Харькову.
Кроме того, сообщалось, что оккупанты сменили тактику и новое наступление уже началось.
Кроме того, Politeka.net писала, что новый штурм обернулся для россиян катастрофой – враг разбит.