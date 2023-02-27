Уже бывший пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская продолжает подливать масла в огонь, опубликовав новые фото своей роскошной жизни.

Так, пока украинцы гибнут в кровавой войне от рук российского агрессора, Плантковская хвастается чрезвычайно дорогим отдыхом в солнечной Анталии. Фото гуляний в шикарном ресторане и элитном отеле она решила показать у себя в соцсетях.

Украинцы в комментариях не оценили такой "красоты" и решили пристыдить девушку, которая не так давно занимала должность на госслужбе:

"Такой тяжелой работе, как у этого персонажа, точно не позавидуешь";

"Что, выперли тебя с денежной должности, а?";

"Оно теперь по Турциям ездит... Наверняка присосалась к другому чинуше, потому что сама со своим пустым барабаном не заработает";

"Не время для лакшери фоток".

Отметим, Плантовскую, которая в начале года кичилась своими фотографиями из Парижа, постигли большие изменения.

Как оказалось, любительницу роскошной жизни уволили с военной службы.

«В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе», – рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, ранее девушка нашла странное оправдывание своим грубым ответам на критику очередного лакшери-фото.

Также сообщалось, что теперь будет с маленьким Сашей, которого забрали из семьи после отказа эвакуироваться.

Кроме того, Politeka.net писала, что выжившая в Днепре девушка рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась.