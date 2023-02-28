28 февраля православные верующие чтят память святого апостола Онисима. Он один из так называемых апостолов от семидесяти – последователей Христа, которых Иисус избрал учениками в последний год своей земной жизни.
Также этот праздник считается днем, когда весна побеждает зиму. Народный праздник 28 февраля 2023 года называют Онисим-зимобор или Онисим-овчарник.
Что нельзя делать
- Запрещается в день Онисима приходить в гости без подарков, ведь это может повлечь за собой конфликт.
- В этот день не желательно выносить из дома мебель. Разве это сделают за вас грузчики.
- Пока не рекомендуется переезжать. Максимум – можете перевезти несколько вещей.
Народные приметы
- Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.
- Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокосы будут хорошими.
- Большое количество звезд на небе сулит приплод сильных и здоровых ягнят.
- Восточный ветер – к песчаным бурям летом.
- Лисы далеко лают – до снегопада.
- Красное мероприятие – к метели.
- На небе яркая и полная луна – до холодов.
Именины
28 февраля День ангела празднуют: Онисим, Евсий, Ефросинья, Афанасий, Парфутий, Арсен.