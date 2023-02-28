28 февраля православные верующие чтят память святого апостола Онисима. Он один из так называемых апостолов от семидесяти – последователей Христа, которых Иисус избрал учениками в последний год своей земной жизни.

Также этот праздник считается днем, когда весна побеждает зиму. Народный праздник 28 февраля 2023 года называют Онисим-зимобор или Онисим-овчарник.

Что нельзя делать

Запрещается в день Онисима приходить в гости без подарков, ведь это может повлечь за собой конфликт.

В этот день не желательно выносить из дома мебель. Разве это сделают за вас грузчики.

Пока не рекомендуется переезжать. Максимум – можете перевезти несколько вещей.

Народные приметы

Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.

Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокосы будут хорошими.

Большое количество звезд на небе сулит приплод сильных и здоровых ягнят.

Восточный ветер – к песчаным бурям летом.

Лисы далеко лают – до снегопада.

Красное мероприятие – к метели.

На небе яркая и полная луна – до холодов.

Именины

28 февраля День ангела празднуют: Онисим, Евсий, Ефросинья, Афанасий, Парфутий, Арсен.