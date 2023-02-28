Напомним, ровно год назад российские десантники в Гостомеле уничтожили легендарную украинскую «Мрию» – самый большой в мире транспортный самолет Ан-225, пишет Politeka.net.

Его взлетный вес был 640 тонн и «Мрие» не было равных и по грузоподъемности. Ближайший конкурент из серийных самолетов – американский Boeing 747-8F, поднимающий в воздух 143 тонны груза. Что на 100 тонн меньше возможностей Ан-225.

Впоследствии, после "гибели" самолета в Гостомеле, появилась информация, что у «Антонова» есть вторая «Мечта» – еще с советских времен остались центроплан, фюзеляж, части хвостового оперения, крыло. Планировалось достроить самолет на заводе "Антонов" при наличии финансирования.

Как сообщил генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик в эфире телемарафона, работы над новым самолетом уже начались.

По его словам, специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новой «Мрие».

Новый Ан-225 будет создан на базе недостроенного брата-близнеца "Мрии". Внешне он будет почти не отличаться, а вот внутри это будет совершенно новый самолет с самым современным оборудованием.

Так, новая «Мрия», рассказал Власик, будет еще мощнее, легче предыдущего самолета минимум на 10 тонн, а это значит, что судно будет брать на борт еще больше груза и лететь еще дольше и дальше. Конструкторы ставят перед собой цель сделать вторую «Мрию» более модернизированной.

Конечно, отстроить Ан-225 обойдется очень дорого, но для восстановления крупнейшего самолета в мире деньги готовы дать международные доноры.

Новость об восстановлении «Мрии» не оставила украинцев безразличными. Так, одни считают «Мрию» символом восстановления Украины, другие утверждают, что можно обойтись и без этого гиганта, потратив миллионы на другие нужды страны.

Также украинцы опасаются, что деньги, найденные на восстановление «Мрии», просто разворуют.

«Если мы будем строить Мрию по самым оптимальным оценкам с 10 лет и на ней украдут по разным схемам 1млрд баксов, то лучше уж построить пассажирские Ан 158, который стоит около 30млн долларов и наконец их запустить в серийное производство и иметь свои авиалинии! Это более реальная мечта воплощения и процветания нашего производителя!»,

«Нашу гордость надо умножать и совершенствовать, а Мрия – это наши крылья к лучшей жизни, и мы будем летать над всем миром и весь мир будет на нас смотреть….»,

«Зачем этот самолет? Он что, так востребован? Он что, коммерчески выгоден? Или деньги некуда девать? Почему более развитые страны не строят такую ​​громаду? Потому что он не нужен! А мы да, мы будем деньги пилить!»,

«Тот случай, когда амбиции впереди, а не здравый смысл…»,

«Не нужно этих понтов. Люди без крыш над головой. Не хватает боеприпасов. Ребята на нуле недополучают…»,

«Обещаниями кормят»,

«Следует беречь то, что имеем. Почему не увезли Мрию? Знали же о нападении. Или боялись, что она запаникует?»

Напомним, озвучены пять сценариев завершения войны в Украине.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.