Жительница временно оккупированного Севастополя решила публично поддержать Украину и теперь может поплатиться за это свободой.

Так, женщина пенсионного возраста, взяв краски и кисточку, украсила скамейкии столбы.

«Нанесла краской украинские флаги, так как я люблю Украину и решила её этим поддержать», — объяснила свой поступок женщина.

Извиняться на камеру женщина не стала.

Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы за вандализм.

Комментируя смелый поступок женщины, пользователи соцсетей выражают надежду, что сидеть столько лет за решеткой женщине не придется, мол, Крым освободят раньше.

«Сильно», «Скоро ВСУ прийдут, и выпустят всех наших», «В Крым надо вернуться ради таких людей, «Рисунки очень аккуратные, ну никак на вандализм не тянет, «Молодец, бабуля!», «Бабуля знает, что скоро Крым будет возвращен несмотря на истерики россиян и надуманную самоуверенность. Ждать осталось не долго».

Напомним, ранее начальник главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что необходимо сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой.

"Все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", - подчеркивал Буданов.

Также напомним, что в россии вспыхнула нефтебаза - якобы после атаки беспилотников.

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