Об этом стало известно из дела за 22 февраля Верховного суда.
Коллегия судей оставила в силе решение Шестого апелляционного админсуда, который в августе прошлого года обязал взыскать с Одесской облпрокуратуры 2 миллиона 492 тысячи 135 гривен в пользу истца.
Такая сумма набежала за время вынужденного прогула эксзампрокурора после увольнения с 25 октября 2014 по 3 марта 2021 года.
Ранее суд первой инстанции удовлетворил требование люстрированного чиновника восстановить его в должности первого заместителя прокурора Одесской области.
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Через некоторое время прокурор уволился по собственному желанию.
Ранее сообщалось о другом чиновнике, который имел доступ к территории, где расположены склады Киевской таможни.
Он проникал в складские помещения и обворовывал находившиеся там на хранении частные и коммерческие грузы.
Среди похищенного техники марки Apple, строительные материалы, электронные сигареты, косметические средства и лекарственные препараты.
Товары подозреваемый использовал по своему усмотрению, а также передавал третьим лицам для реализации через почтовые службы.
Чтобы скрыть факт кражи, мужчина использовал аналогичные по весу коробки-муляжи и устройства для их пломбирования.
С 2020 по 2022 год таким образом ему удалось незаконно вывезти с территории таможни товары на сумму 41 млн. гривен.
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