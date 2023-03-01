Украинец пришел получать водительские права в сервисный центр, но все закончилось печально.

Мужчина хотел получить водительское удостоверение, а попал в полицию. Об этом сообщила пресс-служба сервисных центров МВД в Ровенской области на странице в Фейсбук.

Как стало известно в социальной сети, житель из Донецкой области посетил сервисный центр МВД в городе Дубно, чтобы получить удостоверение. Мужчина должен был получить права, однако вместо них с ним связалась полиция.

Дело в том, что во время проверки по базам данных сотрудники установили, что мужчину разыскивают правоохранители из Кропивницкого. Работники сразу позвонили в полицию, а мужчина так и остался без водительского удостоверения.

Теперь с мужчиной работает полиция.

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По данным полиции, 20-летний водитель мотоцикла Kawasaki не избрал безопасной скорости движения и не учел дорожную обстановку и погодные условия, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом "Богдан", который завершал маневр разворота.

Напомним, появилось срочное предупреждение об ударе.

Также сообщалось, что автомобиль врезался в людей под Киевом, есть жертвы.

Кроме того, Politeka.net писала о 18-летней украинке, ставшей жертвой несчастья.