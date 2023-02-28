Недавно правоохранители задержали подростков, готовивших массовую драку из-за российского флешмоба, под ударом могли оказаться молодые украинцы из других городов.
Пока известно об ИПСО (информационно-психологическая операция) в Харькове, Киеве, Житомире, Львове и Ивано-Франковске. Речь идет о движении ЧВК «Редан», известном организацией массовых драк с представителями других субкультур.
В свою очередь, украинцы создали петицию , чтобы запретить эту опасную организацию.
"Необходимо проявить осторожность и проводить беседу на местах обучения или родителей со своими детьми об опасности ЧВК "Редан".
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Пожалуйста, эта петиция поможет обезопасить проявления пророссийских настроений по всей Украине.
А инициаторы, распространившие данные об этом ЧВК, или помогавшие популизации в набор в данное ЧВК, должны нести Уголовное производство. Потому что они помогают российским оккупантам в подрыве украинского суверенитета и территориального суверенитета нашего государства", - говорит автор петиции Богдан Зинченко.
Напомним, россия после Украины переключилась на еще одну страну.
Также сообщалось, что эксперт оценил шансы россии открыть второй фронт.
Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил переломный момент.