Начальник управления Голосеевской райадминистрации Киева, подрядчик и инженер технадзора подозревается в присвоении 500 тыс. гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику управления строительства Голосеевской РГА, директору коммунального предприятия и руководителю подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами на реконструкцию и оснащение укрытий и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. . 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в августе 2022 начальник управления строительства Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечил подконтрольному предприятию победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту укрытий и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе.

"По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и инспектор технадзора утвердили их", - пишет прокуратура.

По выводам экспертизы, противоправными действиями участников схемы столичному бюджету нанесен ущерб более чем на 500 тыс. грн.

В настоящее время проверяют причастность других чиновников райадминистрации к хищениям средств.

Досудебное расследование проводят следователи Голосеевского управления полиции Киева.

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