Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику управления строительства Голосеевской РГА, директору коммунального предприятия и руководителю подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами на реконструкцию и оснащение укрытий и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. . 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в августе 2022 начальник управления строительства Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечил подконтрольному предприятию победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту укрытий и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе.
"По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и инспектор технадзора утвердили их", - пишет прокуратура.
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