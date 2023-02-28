Во вторник, 28 февраля, в Хмельницком попрощались с двумя спасателями, погибшими в ночь на 27 февраля во время обстрела города иранскими дронами. 21-летний Владислав Дворак скончался на месте ликвидации пожара, а 31-летний Сергей Севрук - в госпитале.

Как передает Суспільне , заместитель начальника Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Козак говорит: это большая потеря для всех спасателей Хмельницкой области. По его словам, Владислав погиб на месте ликвидации пожара, Сергей умер в госпитале.

"Сергию навсегда 31 год, Владиславу навсегда 21 год. Невыразимая боль потери для всей пожарно-спасательной семьи, как Хмельницкой, так и всей Украины. Ребята, не жалея своей жизни, спасали других людей. Рашистская мразота их убила. Никогда не простим. ", - говорит Андрей Козак.

Диспетчер Виктория Синчук говорит: "В ту роковую ночь я дежурила, с ними заступила на дежурство. Я диспетчер первой ГП части, я туда отправила. Я просто не понимаю, как это произошло".

Виктория Синчук рассказала о спасателях, погибших: "Влад признался своей девушке Дианой, у них должна была быть свадьба где-то, не знаю, может, через месяц. Сергей имел жену, имел двоих детей, у него была семья".

Похоронят Владислава Дворака и Сергея Севрука на кладбищах их родных Деражнянской и Березовской общин.

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