Силы обороны Украины ужестают меры безопасности на границе с Молдовой. Там строятся инженерно-фортификационные сооружения.

Об этом сообщил 28 февраля в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление… Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений", - рассказал пограничник.

По словам Демченко, из-за коварства врага к провокациям нужно быть готовыми всегда. Кроме того, в усиленной защите нуждается украинская граница с Беларусью.

"Мы понимаем коварство врага, мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Поэтому мы должны быть готовы ко всему на всех угрожающих направлениях, в том числе и приднестровском", - добавил он.

Работа пунктов пропуска на молдавско-украинской границе в районе Приднестровья остановлена, все пункты пропуска там закрыты, отметил Демченко. Также, по его словам, проводят проверку находящихся у границы лиц.

Напомним, Украину всколыхнуло новое трагическое известие.

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Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.