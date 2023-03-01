Жизнь юного украинца, проживавшего на Черниговщине, разделилась на "до" и "после".

Трагическую историю мальчика, как пишет Politeka.net, поведали в ювенальной полиции Украины.

«Андрей вместе со своими родителями проживал в Черниговской области, имел счастливую семью и беззаботное детство. Однако 24 февраля вся его жизнь изменилась, как и для многих семей нашей страны», - рассказали в полиции.

В первый день весны 2022 года поселок в котором Андрей проживал с родными, начали обстреливать, вражеская техника приближалась. Поэтому родители мальчика приняли решение спасаться.

Выехав из поселка, машина семьи наткнулась на колонну танков российских военных.

Оккупанты безжалостно проехались по машине с правой стороны.

«Мать прикрыла собой сына и мальчику удалось выжить, но на его глазах погибли близкие, которые были вместе с ним. Андрея забрали в больницу, где наложили гипс на ногу, потому что во время наезда мальчику повредили колено и он не мог ходить».

Сейчас Андрей проживает вместе со своей старшей сестрой в Киеве. Ребёнок занимается с психологом, в будущем мечтает заниматься в спортивной секции, но для этого необходимо, чтобы он полностью восстановился после полученной травмы.

Добавим, что недавно Черниговщину всколыхнула новая трагедия. Во время обстрела села Елино, что в четырех километрах от границы с Россией, вражеская мина попала в погреб, где прятались мирные жители - Светлана Маховик, ее муж Сергей Полянцев, супруги Валерий и Мария Пляскины (хозяева двора) и их работник и сосед Василий Иванов.

Из пяти человек выжил только Сергей Полянцев.

«Света у меня была очень хорошая, работящая. Она обожала внучку, была чудесной бабушкой. Зимой много вязала: носки, шапки, платья… Всего. Света и в последний день своей жизни вязала шапку, но так и не кончила», – рассказывает мама погибшей Любовь Маховик.

У Светланы Маховик остались муж, два сына, дочь, внук и мама.

Стела, посвященная жертвам российской агрессии, которую установил житель Черниговщины.

Напомним, в Крыму паника из-за новых взрывов.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся наступать еще на двух направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала о сценариях завершения войны.