Мошенники ограбили военного, который проходил лечение во Львове после ранения.

Об этом боец ВСУ рассказал в ролике TikTok.

19 февраля военный вышел из госпиталя на прогулку в гражданской одежде. Познакомившись в одном из заведений с компанией молодых людей, военный принял их приглашение пойти на экскурсию по Львову и выпить.

"Минут через 10 я уже не помнил ничего", – говорит военный.

По его словам, проснулся он уже в наркодиспансере полуобнаженный. Врачи рассказали, что бойца привезла скорая, после того, как был найден полицейскими возле местного рынка.

У военного ВСУ отобрали обувь и куртку, в которой были документы и ценные вещи - военный билет, история болезни, наушники, телефон и деньги.

Когда военный обратился в полицию, его заявление не хотели принимать из-за отсутствия доказательств. Военный решил найти афиристов самостоятельно и просмотрел записи с камер видеонаблюдения. Ему удалось найти одного из аферистов, боец отвел этого человека в отделение полиции и написал заявление.

Но правоохранители отпустили его за неимением доказательств.

Тогда пострадавший обнародовал видео - в Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что установили личность мошенника, им оказался 36-летний львовянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Напомним, чиновник незаконно продал Дом ученых во Львовской области: ущерб почти на 12 млн.

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