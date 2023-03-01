Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в присвоении средств в особо крупных размерах.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины между субъектом хозяйствования и воинской частью Национальной гвардии Украины заключены договоры на закупку консерв тушеной свинины, а также консерв гречневой и перловой каш со свининой.

«Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики этих продуктов не отвечают требованиям ГОСТа и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал воинской части Нацгвардии Украины недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн. грн.», - рассказали в прокуратуре.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что согласно результатам лабораторных исследований, поставленные консервы не отвечают требованиям ДСТУ, опасны для потребления и могут оказать вредное влияние на здоровье человека.

Следствие продолжается, идут мероприятия по установлению всех лиц, причастных к поставке некачественных продуктов питания военнослужащим.

Отмечается, что ранее окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые военнослужащим Государственной пограничной службы Украины поставили мясопродукцию, которая не отвечает требованиям ГОСТа.

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