Почти все депутаты Верховной Рады получили 100% надбавку к окладу в январе.

Почти все депутаты Верховной Рады, 396 из 415, получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023 года за "интенсивность труда". Об этом сообщает Украинская правда.

Средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысяч гривен. Эта сумма включает в себя собственно оклад, 100% надбавку к окладу и вариативные выплаты – за почетное звание, за ученую степень, средства за отпуск, больничный или служебную командировку.

Наибольшие выплаты получили председатель парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тысяч гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко, который недавно баллотировался в президенты ПАСЕ – 69,1 тысячи гривен.

Самые маленькие: депутат из группы "Довіра" Валерий Лунченко – 4,9 тысяч гривен и исключенный из фракции "слуг" Александр Дубинский – 5 тысяч гривен.

Из тех 19 депутатов, которые не получили надбавку за интенсивность работы, 17 в принципе не получили никаких выплат за январь. В основном это лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач), а также несколько нардепов из других фракций и групп.

Напомним, Во Львове мошенники ограбили защитника, находящегося на лечении: отобрали даже обувь и куртку.

Как сообщала Politeka, Затишье перед бурей: эксперт рассказал, чего ждать на фронте в ближайшее время.

Также Politeka писала, что Годен к службе: военкомат вручил повестку украинцу без рук, разразился скандал.