Маленькие Эмилия, Оливия и Мелания 24 февраля 2023 отпраздновали свой первый день рождения.

Девочки появились на свет в Чернигове в первый день полномасштабного вторжения в Украину, пишет Politka.net со ссылкой на «Суспільне Чернігів» .

За свой первый год жизни девочки пережили реанимацию, месяц в подвале под взрывами в окруженном Чернигове, эвакуацию в Киев на реанимобиле, жизнь за границей и, наконец, возвращение домой в Чернигов.

Эмилия, Оливия и Мелания стали первой в Чернигове тройней за три года.

«Мы очень волновались, но все прошло удачно», – рассказали врачи о том дне.

Девочки родились здоровыми, но маленькими, поэтому нуждались в уходе в реанимации. Так что уехать из города, спасаясь от войны, семья не могла.

В бомбоубежище в роддоме до сих пор все остается на своих местах - в период активных обстрелов здесь находились до ста человек и новорожденные дети.

Рожали тоже в бомбоубежище, в отдельной комнате. Самым сложным, говорят врачи, было найти слова для испуганных будущих и молодых мам.

Семье удалось эвакуироваться 20 марта в Киев – одна из девочек, Оливия, до сих пор не могла дышать сама. Они ехали по «дороге жизни» почти пять часов, объезжая позиции россиян.

В мае семья уехала в Словакию, а в сентябре вернулась домой – в Чернигов.

«Это наша любимая страна, наши люди, наш язык», – говорят родители тройняшек.

Дедушка детей, отец Анны, все это время защищавший страну, находился под Бахмутом.

11 января во время эвакуации собратьев в Донецкой области Анатолий Чирва погиб, так и не встретившись со своими внучками.

«Он выскочил из машины и побежал в горящий дом, чтобы вытаскивать ребят, а "прилетело" снова в тот дом, и его убило. Мы не верим до сих пор», – рассказала Анна, едва сдерживая слезы.

Напомним, маленький Андрей в Черниговской области, спасаясь с родителями от обстрелов, стал сиротой.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся наступать еще на двух направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала о сценариях завершения войны.