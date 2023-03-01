Девочки появились на свет в Чернигове в первый день полномасштабного вторжения в Украину, пишет Politka.net со ссылкой на «Суспільне Чернігів» .
За свой первый год жизни девочки пережили реанимацию, месяц в подвале под взрывами в окруженном Чернигове, эвакуацию в Киев на реанимобиле, жизнь за границей и, наконец, возвращение домой в Чернигов.
Эмилия, Оливия и Мелания стали первой в Чернигове тройней за три года.
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«Мы очень волновались, но все прошло удачно», – рассказали врачи о том дне.
Девочки родились здоровыми, но маленькими, поэтому нуждались в уходе в реанимации. Так что уехать из города, спасаясь от войны, семья не могла.
В бомбоубежище в роддоме до сих пор все остается на своих местах - в период активных обстрелов здесь находились до ста человек и новорожденные дети.
Рожали тоже в бомбоубежище, в отдельной комнате. Самым сложным, говорят врачи, было найти слова для испуганных будущих и молодых мам.
Семье удалось эвакуироваться 20 марта в Киев – одна из девочек, Оливия, до сих пор не могла дышать сама. Они ехали по «дороге жизни» почти пять часов, объезжая позиции россиян.
В мае семья уехала в Словакию, а в сентябре вернулась домой – в Чернигов.
«Это наша любимая страна, наши люди, наш язык», – говорят родители тройняшек.
Дедушка детей, отец Анны, все это время защищавший страну, находился под Бахмутом.
11 января во время эвакуации собратьев в Донецкой области Анатолий Чирва погиб, так и не встретившись со своими внучками.
«Он выскочил из машины и побежал в горящий дом, чтобы вытаскивать ребят, а "прилетело" снова в тот дом, и его убило. Мы не верим до сих пор», – рассказала Анна, едва сдерживая слезы.
Напомним, маленький Андрей в Черниговской области, спасаясь с родителями от обстрелов, стал сиротой.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся наступать еще на двух направлениях.
Кроме того, Politeka.net писала о сценариях завершения войны.