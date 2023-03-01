В Москве, в главном корпусе РУДН (российский университет дружбы народов) вывесили украинские флаги.

Пропагандистские СМИ рф сообщают, что связано это с проведением выставки «Землячество Украины», которую одобрили в администрации ВУЗа.

Отмечается также, что несмотря на восемь попыток, администрация так и не позволила россяиниам создать свое «Русское землячество» и участвовать в подобных мероприятиях под российским флагом.

Минобрнауки рф назначило служебную проверку РУДН.

Проректор РУДН Сергей Базавлук в комментарии каналу заявил, что "миссия университета заключается в том, чтобы "объединять людей разных национальностей".

Случай вызвал боли в пятой точке и главного рупора Кремля Пескова, который "призвал ввести запрет на демонстрацию гос. символики Украины".

Напомним, Украину всколыхнуло новое трагическое известие.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

К такому выводу пришел военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя атаку дронами-камикадзе.

Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.