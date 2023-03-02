Финансист Сергей Фурса порекомендовал украинцам не хранить свои деньги "под матрасом", а покупать валюту. При этом эксперт подчеркивает, что лучше всего держать деньги пропорционально – в евро, долларах и гривнах. Об этом он рассказал в эфире проекта "Разговоры о важном".

По словам Фурсы, украинцам не стоит играть в финансовых спекулянтов, потому что легко можно проиграть.

"Мы точно можем сказать, что людям не нужно играть в финансовых спекулянтов, потому что люди все равно проиграют. Стандартное правило, которое всегда существовало – нужно диверсифицировать часть в евро, часть в доллары, часть в гривну. Главное, чтобы деньги не лежали у вас под матрасом. Они должны работать", — подчеркнул эксперт.

Отметим, что по состоянию на 1 марта в обменниках доллар продают в среднем за 39,5 грн., за евро предлагают 40,6 грн.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд дал свою экспертную оценку по экономике Украины на 2023. Как отмечается, в 2022 году ВВП Украины упадет на 33%, а в 2023 году возможен рост на 1%. Инфляция в следующем году ожидается 22,5%, а безработица составит 20,9%. При этом ожидается падение реальных зарплат еще на 2,5%. А вот дефицит бюджета сократится вдвое – с 20,5% до 10,1%. Средний же курс ожидается на протяжении 2023 года 42,8 грн за единицу валюты.

Напомним, Во Львове мошенники ограбили защитника, находящегося на лечении: отобрали даже обувь и куртку.

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